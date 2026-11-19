Двух жителей Юрги, 44-летнюю индивидуальную предпринимательницу и 35-летнего мужчину, обвиняют в мошенничестве при получении соцвыплат. Следователи считают, что с июня 2023 года по февраль 2025-го они обманывали многодетных матерей, которые имели право на субсидии после рождения третьего или последующего ребёнка.

– Для этого они подыскивали многодетных женщин, которым законом полагалось право на получение субсидий для погашения кредитных займов, склоняли их принять участие в заключении фиктивных сделок купли – продажи жилых помещений, уверяя в законности совершаемых действий, – сообщает прокуратура Кузбасса.

На самом деле недвижимость передавали покупателям только на бумаге. После оформления документов их направляли в ведомство, которое решало вопрос о выплате субсидии для погашения ипотеки. Деньги перечисляли из бюджета, а после завершения схемы жильё возвращалось прежнему владельцу.

– Всего обвиняемым удалось похитить 900 тысяч рублей. В ходе предварительного расследования ущерб в сумме 450 тысяч рублей был возмещен, – уточняет Следком Кузбасса.

Кузбассовцы признали вину. На их имущество и банковские счета наложили арест.

Уголовное дело направили в Яшкинский районный суд. Мужчине и женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что бывшему главе Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Евгению Никитину, обвиняемому в мошенничестве на сумму более 30 млн, избрали меру пресечения.