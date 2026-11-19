История началась с телефонного звонка. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и несколько месяцев убеждал 26-летнюю жительницу Таштагольского округа, что её сбережения находятся под угрозой. Женщину уверяли, что деньги необходимо срочно "спасти" от преступников.

– Сначала она передала аферистам 5 млн рублей, затем продала квартиру, а после этого перевела на криптокошелек 1 млн рублей, – сообщает полиция Кузбасса.

Деньги с продажи жилья она передала курьеру, назвавшему кодовое слово "миньон".

За пакетом с 2,2 млн рублей приехал 22-летний житель Новосибирска. Как установили следствие и суд, молодой человек нашёл в интернете предложение о подработке и согласился выполнять роль курьера в преступной схеме.

В Таштаголе он забрал у женщины деньги, после чего на такси отправился в Кемерово. Там в лесном массиве оставил похищенную сумму, предварительно забрав себе часть в качестве вознаграждения. Затем вернулся в Новосибирск.

Мошенническую схему удалось раскрыть после обращения женщины в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность курьера и задержали его в Новосибирске.

Как уточняет прокуратура Кузбасса, ранее судимый 22-летний мужчина признал вину.

В итоге суд назначил ему 3 года 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, сибиряк обязан возместить женщине 2,2 млн рублей. На его банковские счета наложили арест до исполнения этой части приговора.

– Уголовное дело по факту хищения у потерпевшей 6 млн рублей выделено в отдельное производство и расследуется, – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее прокуратура предупреждала кузбассовцев о новой опасной схеме мошенников.