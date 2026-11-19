В беседе с изданием "Газета.Ru" экс-игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин поделился мнением, что российская сборная по праву победила команду Венесуэлы.

– Россия заслужила победу. Первый тайм был не очень удачный. Во втором тайме сборная России включила максимальные скорости, были хорошие замены, победили убедительно, – сказал спортсмен.

Он добавил, что Венесуэла "играла боевито". По его словам, ясно, что венесуэльцы уступают в классе и хотели сыграть на результат, а ничья была бы для них хорошим итогом.

Как сообщает Prognozist.ru, команды сыграли 17 ноября в Краснодаре. Россия завершила матч победой со счётом 2:0. Оба мяча забил Алексей Миранчук: он поразил ворота соперника на 59-й и 75-й минутах.