Ночью на пункт централизованной охраны поступил сигнал о срабатывании пожарной сигнализации в гипермаркете Кемерова на Октябрьском проспекте. Экипаж вневедомственной охраны экстренно направился к торговой точке.

У входа росгвардейцев встретил охранник и рассказал о неизвестной девушке, которая находилась в тамбуре. Силовики обнаружили 24-летнюю горожанку спящей на полу в проходе между входными дверями.

– Стражи правопорядка разбудили и задержали кемеровчанку с признаками алкогольного опьянения, которая не смогла объяснить цель незаконного проникновения на объект после закрытия, – сообщает управление Росгвардии по Кузбассу.

По предварительной информации, после закрытия гипермаркета девушка подошла ко входу, раздвинула стеклянные двери, оказалась в тамбуре и решила там переночевать.

Для дальнейшего разбирательства спящую красавицу передали сотрудникам полиции. Они установят обстоятельства произошедшего в ходе проверки.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как в Кемерове силовики примчались по сигналу пожарной тревоги в магазин и сильно удивились.