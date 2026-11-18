В Кузбассе ещё не все медведи ушли в зимнюю спячку. Об этом журналисту VSE42.RU рассказал заведующий кафедрой зоологии и экологии КемГУ Николай Скалон.

По его словам, обычно в это время хищники уже должны готовиться к зимовке. Однако нынешняя погода вносит свои коррективы: снега нет, сильных холодов тоже пока не наблюдается.

– Я думаю, что часть медведей легла в спячку, а часть – нет, поэтому могут быть ещё встречи с хищниками. Очень важно, чтобы их прикрыло снегом, – пояснил Николай Скалон.

Отдельно учёный прокомментировал вероятность появления в регионе медведей-шатунов – животных, которые не смогли залечь в зимнюю спячку. Оказалось, что оценить такую вероятность пока сложно.

– Более понятная картина появится в конце месяца, когда ляжет снег. Тогда по следам можно будет заметить, продолжают ли косолапые бродить по лесам, – рассказал специалист.

При этом ситуация в разных частях региона отличается. Если в Кемерове снега пока нет, то в Горной Шории он уже лежит. По словам учёного, сообщений о появлении там шатунов он не получал. Полностью исключать такие случаи нельзя, однако серьёзных происшествий, по его оценке, быть не должно.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе резко сократилось количество выходов хищников к людям. Однако власти считают, что расслабляться не стоит.