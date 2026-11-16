Расслабляться рано: что сейчас происходит с медведями в Кузбассе – власти

В Новокузнецком муниципальном округе резко сократилось количество сообщений о выходах медведей к людям. Об этом рассказал глава округа Андрей Шарнин в своих соцсетях.

По его словам, такие данные озвучили на плановом заседании штаба по вопросу выхода диких животных к населённым пунктам. С докладом выступил инспектор Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Ащеулов.

Выяснилось, что в конце лета и начале осени жители звонили в экстренные службы почти по 200 раз в месяц, а сейчас поступает не больше десяти обращений.

– Но не расслабляемся: пока не сформировался устойчивый снежный покров, медведи могут быть активны, – подчеркнул глава округа.

В связи с этим в округе сохраняется режим повышенной готовности. Специалисты продолжают наблюдать за обстановкой и обещают оперативно реагировать на каждое сообщение о появлении хищников.

Жителей просят пока отказаться от походов в тайгу. При встрече с медведем необходимо звонить по номеру 112.

Напомним, ранее власти Междуреченска готовились отменить режим повышенной готовности, который ввели из-за выхода медведей.