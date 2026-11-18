Уголовное дело по факту обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего предприятия в Нижневартовске расследуют следственные органы СК России по Югре. О ходе расследования председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить Михаилу Мокшину – руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Как ранее сообщала пресс-служба регионального следственного управления, тело младенца обнаружили вечером на территории мусоросортировочного центра в Нижневартовске. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу – она должна установить причину смерти ребёнка.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Их задачи – установить личность матери младенца, обстоятельства его рождения и гибели, а также выяснить, каким образом тело оказалось на территории мусоросортировочного центра. Об этом пишет Ugra-news.ru.