Как сообщили в полиции Кузбасса, в сентябре этого года за помощью обратился 22-летний новокузнечанин. Он рассказал, что неизвестный путём обмана похитил у него более 270 тысяч рублей.

Выяснилось, что в соцсети парню написал человек, представившийся бывшим одноклассником. На протяжении десяти дней собеседник просил одолжить деньги. Доверившись знакомому, новокузнечанин оформил пять микрозаймов и перевёл деньги на указанный счёт.

Позже он решил связаться с одноклассником по телефону и выяснил, что тот ничего не просил, сообщений не отправлял, а аккаунта в этой соцсети у него вообще нет.

– Сотрудники уголовного розыска установили, что с фейковой страницы потерпевшему писала 22-летняя бывшая одноклассница потерпевшего. Она стала фигуранткой уголовного дела, – сообщает ведомство.

По версии следствия, она создала аккаунт от имени школьного знакомого, с которым училась в одном классе, и обманным путём похитила деньги. Всю сумму девушка потратила на ставки в казино.

В итоге новокузнечанке предъявили обвинение в мошенничестве. Расследование уголовного дела завершили, материалы направили в суд. Максимальное наказание по статье – до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как в Кузбассе жертва мошенников вернула свои деньги.