В Кузбассе жертва мошенников вернула свои деньги

В Новокузнецке 59-летняя женщина стала жертвой мошенников, но смогла вернуть свои деньги. Как сообщает прокуратура Кемеровской области, ей помогли через суд.

Женщина обратилась в прокуратуру Куйбышевского района с просьбой помочь взыскать деньги с 37-летнего жителя Промышленновского округа. Выяснилось, что в 2025 году она под влиянием мошенников перевела на указанный ими деньги.

– Женщина перевела на указанный ими счет 61 тыс. рублей, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

По этому факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. Во время оперативных мероприятий установили владельца банковского счета, куда ушли деньги.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Требования удовлетворили. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее VSE42.RU сообщал о похожей истории в Новокузнецке. Тогда пенсионерка тоже стала жертвой мошенников, но на этом дело не закончилось.