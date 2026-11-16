В Кузбассе жертва мошенников вернула свои деньги

Прокуратура Куйбышевского района помогла обманутой женщине взыскать деньги с владельца счета, на который она перевела средства.
В Новокузнецке 59-летняя женщина стала жертвой мошенников, но смогла вернуть свои деньги. Как сообщает прокуратура Кемеровской области, ей помогли через суд.
Женщина обратилась в прокуратуру Куйбышевского района с просьбой помочь взыскать деньги с 37-летнего жителя Промышленновского округа. Выяснилось, что в 2025 году она под влиянием мошенников перевела на указанный ими деньги.
– Женщина перевела на указанный ими счет 61 тыс. рублей, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.
По этому факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. Во время оперативных мероприятий установили владельца банковского счета, куда ушли деньги.
Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Требования удовлетворили. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее VSE42.RU сообщал о похожей истории в Новокузнецке. Тогда пенсионерка тоже стала жертвой мошенников, но на этом дело не закончилось.