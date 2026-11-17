Источник Рен-ТВ подтвердил гибель 17 человек при крушении Ан-12 в Кемеровском округе.

– На борту самолёта, по уточнённым данным, находились 17 человек. Все они погибли, – сказал собеседник канала.

Одновременно Baza сообщает, что наибольшие повреждения получил один из четырёх двигателей. Основной версией причины катастрофы называют утечку керосина из-за неисправности насоса или одного из патрубков в мотогондоле. Это якобы привело к цепочке неполадок, которые могли привести к возгоранию.

Официально власти до сих пор не признали гибель людей на борту. Тем не менее губернатор Илья Середюк рассказал, что, предположительно, в районе села Ягуново потерпел крушение самолёт, двигавшийся транзитом. Территория оцеплена, там развёрнут оперативный штаб.