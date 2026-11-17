На месте падения АН-12 в Кемеровском округе развёрнут штаб оперативных служб, к ним присоединился глава региона.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк продолжает находиться на месте авиационного происшествия в селе Ягуново, сообщил он в своих соцсетях.
– Совместно с руководителями и личным составом правоохранительных и следственных органов, главами Кемерово, Топкинского и Кемеровского районов обеспечиваем работу специалистов, – сказал Середюк.
Территорию оцепили. Развёрнут штаб для правоохранителей, спасательных служб, медицины катастроф.
Подробностей о самом крушении и количестве погибших глава региона ничего не сообщает.
Ранее он показал кадры с места крушения: обломки завалили землю.