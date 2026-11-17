В Кемеровском округе разбился самолёт Ан-12, сообщает SHOT. По предварительным данным, погиб экипаж.

– По словам очевидца, самолёт загорелся ещё в воздухе, после чего резко пошёл вниз и взорвался при падении, – пишет тг-канал.

По его данным, причиной катастрофы стало возгорание двигателя, после чего судно спикировало в землю. Местные жители увидели в ночном небе взрыв и огненный шар – момент попал на видео.

Ранее сообщалось, что в результате крушения погибли три человека. Губернатор Илья Середюк выехал на место происшествия.