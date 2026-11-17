Около села Ягуново Кемеровского округа рухнул самолёт, в результате чего погибли люди, сообщает Baza.

– Под Кемерово рухнул самолёт, предварительно, трое человек погибли, – говорится в публикации.

В соцсетях также публикуют видео, на которых, предположительно, запечатлён момент падения. Также очевидцы засняли на месте происшествия многочисленных спасателей.

По неподтверждённым данным, на борту находились 13 человек.

Ранее губернатор Илья Середюк сообщил о некоем авиационном происшествии в Ягуново и выехал на место.