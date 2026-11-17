По прогнозу Минфина Кузбасса, по итогам 2026 года средняя зарплата в регионе составит 87,7 тысячи рублей, а в 2027 году – почти 88,5 тысячи рублей. Об этом говорится в разделе "Бюджет для граждан" на сайте ведомства.

По последним данным Кемеровостата, типичный кузбассовец в августе заработал 83 617 рублей. То есть к концу года сумма должна подрасти.

При этом Минфин прогнозирует рост безработицы: по итогам 2026 года она может составить 3,3% против 2,7% в 2025 и 2024 годах. В 2027 году может взлететь до 3,7%.

Прогноз по инфляции на этот год составляет 7,1%. При этом ожидаемый рост зарплат оценивается в 4,4%. На 2027 год всё ещё печальнее: при ожидаемой инфляции 5,9% зарплата вырастет менее чем на 1%.

То есть кузбассовцы в среднем хоть и будут зарабатывать больше, но цены в магазинах полетят вверх ещё быстрее.

Также предсказывается дальнейшее падение добычи угля в 2027 году, но в последующие годы предвещается умеренный рост.