Вечер со вторника на среду, 17 на 18 ноября, и вся ночь до рассвета – это лучшее время для наблюдением за Леонидами, сообщает Кемеровский планетарий. Именно сейчас приближается пик метеорного потока.

– Наилучшие условия для наблюдения звездопада – вечер с 17 на 18 ноября и вся ночь до рассвета, Луна в фазе первой четверти не помешает наблюдению метеоров, так как скроется за горизонтом после полуночи, – сказали в планетарии.

Пик Леонид произойдёт 18 ноября около 8:00, ожидается около 15 метеоров в час в зените.

Кроме того, недалеко от радианта (точки "вылета" метеоров на небе) можно наблюдать яркие Юпитер и Марс.