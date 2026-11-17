Ещё одного топливного кризиса в Нижегородской области до конца этого года ждать не стоит, рассказал NewsNN главный редактор журнала "Нефть и капитал" Владимир Бобылев.

По его данным, нефтеперерабатывающие заводы на фоне атак беспилотников уже запасают необходимые запчасти для более оперативного устранения возможных повреждений и восстановления работы. Также на обстановку повлияло время года: народ массово вернулся из отпусков, на полях завершили уборочную кампанию – благодаря этому снизился спрос на топливо.

– Насколько я понимаю по заявлениям Минэнерго РФ, запас топлива в стране сформирован. Соответственно, третьей волны топливного кризиса ожидать не стоит, – сказал Владимир Бобылев.

При этом лимиты на продажу бензина в регионе продолжают действовать по системе "чёт-нечет", в одни руки отпускают не более 40 литров, в канистры не наливают, а в приграничных районах не обслуживают машины с номерами других регионов.