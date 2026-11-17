Накануне днём в Новокузнецке на улице Кутузова залили химикатами автомобиль во дворе. Как сообщает Росгвардия, местная пенсионерка пожаловалась на токсичную в буквальном смысле соседку.

– По предварительной информации, между соседками произошёл конфликт. После ссоры одна из женщин вышла на улицу и вылила на автомобиль 67-летней заявительницы неизвестную жидкость, предположительно, имеющую химический состав, – сказали в ведомстве.

Автомобиль получил повреждения.

Приехавшие по вызову блюстители порядка задержали 38-летнюю оппонентку. Женщин передали полицейским, а уже те будут разбираться, кто именно облил машину ядрёными химикатами, насколько сильно автомобиль повреждён и правда ли кто-то кому-то угрожал физической расправой.