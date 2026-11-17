Осенний ледоход на реке Кия в Мариинском округе превратил три местных поселка в настоящие острова. Как сообщает МЧС Кузбасса, деревянный мост через реку не выдержал напора воды и шугохода. Транспортное сообщение с Таёжно-Михайловкой, Таёжно-Александровкой и Туйлой оказалось полностью прервано.

Вопрос выживания поселков обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием представителей МЧС России. Чтобы люди не остались без продуктов и связи, Мариинский поисково-аварийно-спасательный отряд немедленно спустил на воду лодки. Водная переправа уже работает и будет действовать до тех пор, пока Кия окончательно не встанет под лед.

Дальше в дело вступит зима. Как только река схватится, спасатели обустроят пешую ледовую переправу. На самый крайний случай, если лед будет слишком тонким для пешего хода, в Кузбасс перебросят аэробот МЧС России – судно на воздушной подушке, которому не страшны ни полыньи, ни тонкий лед.