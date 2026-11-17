В Новокузнецке неизвестный на велосипеде пристаёт к представительницам прекрасного пола прямо на улице. Информация об этом появилась сегодня, 17 ноября, в телеграм-канале "GORODAD – NOVOKUZNETSK".

Подписчица канала рассказала, что мужчина катается по городу на велосипеде и трогает девушек за ягодицы. По её словам, это уже не первый подобный случай.

– В Новокузнецке появился неадекватный мужик, катается на велосипеде и сзади хватает <...> девушек, уже не первый случай, сняла его на видео, – написала местная жительница.

Она утверждает, что видела мужчину вчера, 16 ноября, на Левом берегу, в районе улицы Франкфурта. В качестве подтверждения она также прислала видеозапись, на которой запечатлён велосипедист.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о новокузнечанине, который три раза сообщал полиции о выдуманном убийстве.