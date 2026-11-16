Морозная неделя ожидается в Кузбассе – прогноз на ближайшие дни

Жителей Кузбасса ждёт холодная погода с ночными морозами до – 15 градусов, туманами и скользкими дорогами. Такой предварительный прогноз на 17–19 ноября опубликовал Кемеровский гидрометцентр.

Во вторник, 17 ноября, ночью температура составит – 1, – 6 градусов, местами похолодает до – 12. Днём воздух прогреется до – 4, +1 градуса. Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На севере области местами возможны небольшой снег и мокрый снег.

– Местами туман, дымка, изморозь, гололедица, – говорится в прогнозе.

В среду, 18 ноября, ночью столбики термометров опустятся до – 3, – 8 градусов, местами до – 15. Днём сохранится температура от – 4 до +1 градуса. Существенных осадков не ожидается, однако на дорогах местами будет скользко.

В четверг, 19 ноября, существенных изменений не предвидится. Ночью температура составит – 4, – 9 градусов, местами до – 15, днём от – 4 до +1. Прогнозируется переменная облачность и преимущественно сухая погода, местами гололедица.

Ветер в течение трёх дней будет южным, затем юго-восточным, со скоростью 2–8 м/с. Местами порывы могут достигать 12–13 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали о странностях ноябрьской погоды в Кузбассе.