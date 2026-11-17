В Кемерове раскрыто убийство, которое пылилось в архивах 31 год. Как сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса и региональное управление Следственного комитета, под стражу взят 60-летний бывший сотрудник милиции. Его обвиняют в жестокой расправе, совершенной в августе 1995 года.

Тело 58-летнего бомжа с травмами нашли в подвале одного из жилых домов. Как установило следствие, конфликт возник на пустом месте – к ранее незнакомому потерпевшему у милиционера вспыхнула внезапная неприязнь. Обвиняемый нанес жертве не менее 20 ударов резиновой дубинкой в область головы.

– От полученных повреждений он скончался на месте, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Дело годами числилось в "глухарях". Преступление могло остаться нераскрытым навсегда, если бы не межведомственная аналитическая группа по расследованию преступлений прошлых лет. Следователи заново подняли материалы и отправили биологические следы с места убийства на современную дактилоскопическую экспертизу. Наука сработала там, где в девяностые спасовала оперативная работа.

16 ноября 2026 года мужчину задержали. На следующий день, 17 ноября, Центральный районный суд Кемерова отправил бывшего стража порядка в следственный изолятор на два месяца. Сейчас экс-милиционеру предъявлено обвинение по статье 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). Следователям предстоит собрать доказательную базу для суда по делу, которому исполнился 31 год.