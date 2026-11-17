Рассмотреть законопроект о запрете розничной продажи вейпов кузбасские депутаты планируют уже на ближайшем заседании – в пятницу, 20 ноября, сообщает областной парламент.

– В Кузбассе предлагается законодательно ограничить продажу вейпов на территории региона. По итогам обсуждения решили вынести проект закона на заседание парламента Кузбасса. Если депутаты его поддержат, запрет на продажу вступит в силу с 1 марта 2027 года, – сказал председатель парламента Алексей Зеленин.

Дата выбрана неслучайно: учитывается федеральный закон, который позволяет регионам ограничивать продажу вейпов именно с 1 марта 2027 года.

Законопроект уже положительно оценили областной родительский комитет, прокуратура, МВД, медики и педагоги. На сайте парламента опубликован текст законопроекта. В документе указано, что запрет предлагается ввести с 1 марта 2027 по 1 марта 2032 года.

Важный нюанс – в тексте не предусмотрены никакие штрафы для нарушителей.

Напомним, на прошлой неделе в парламенте Кузбасса обсудили инициативу. Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов рассказал, что в прошлом году в регионе было 23 случая отравления электронными испарителями.

В соседних регионах закон уже принимают. Например, в Красноярском крае – там продажу вейпов уже запретили с 1 марта. За нарушение индивидуальным предпринимателям будет грозить штраф от 20 тысяч до 30 тысяч, юридическим лицам – от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.