Полный запрет на вейпы: в Парламенте Кузбасса обсудили все "за" и "против"

В Парламенте Кузбасса обсудили инициативу о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них. На согласительном совещании собрались депутаты, представители исполнительных органов, бизнес-омбудсмен, члены Общественной палаты, а также специалисты в сферах здравоохранения, образования и бизнеса.

Как объяснили в парламенте, региональные законопроекты разрабатываются на основании федерального закона. С 1 марта 2027 года он позволит регионам ограничивать продажу электронных систем доставки никотина. Цель – снизить доступность такой продукции и защитить здоровье граждан.

На 13 ноября 2026 года подобные законы уже приняли в 19 регионах, еще в 37 работа идет. В Сибири запрет поддержали Томская область и Республика Алтай.

На совещании главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов привел тревожные цифры. В прошлом году в регионе зафиксировали 23 стационарных случая отравления электронными испарителями. Он предупредил о тяжелых осложнениях и хронических болезнях легких. Мнение эксперта поддержали главный пульмонолог Людмила Гофман и главный детский пульмонолог Татьяна Протасова.

– Работа по ограничению оборота электронных систем доставки никотина в Кузбассе ведется системно. Депутаты приняли закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним еще в 2019 году, – отметил председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин.

Однако не все выступили за полный запрет. Представитель "Опоры России" Дмитрий Некрасов считает, что такие меры могут привести к росту теневой торговли через маркетплейсы и оттоку продаж в другие регионы.

Сейчас завершается процедура оценки регулирующего воздействия законопроекта, так как инициатива вводит ограничения для бизнеса. При этом ее уже поддержали областной родительский комитет, медицинское и педагогическое сообщества, а также ряд общественных объединений. Положительные заключения дали прокуратура Кузбасса и Главное управление МВД по региону.