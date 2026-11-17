В нынешнем тысячелетии оспа ушла в тень других инфекций. Коронавирус современникам знаком куда лучше, чем эта жуткая болезнь из прошлого. Да и бешенство, Эбола и Марбург, в отличие от оспы, никем не побеждены и по-прежнему собирают свой смертельный урожай.

Но если подсчитать весь ужас, который пережили люди, то натуральная оспа принесла его заметно больше остальных. Официально с ней покончили почти пятьдесят лет назад. Вирус побежден, однако учёные не расслабляются. О существующих рисках рассказал в беседе с "КП-Новосибирск" исполняющий обязанности директора Новосибирского института органической химии СО РАН, кандидат химических наук Евгений Суслов.

По его словам, существуют могильники, которые способны вскрыться: это старые захоронения людей, умерших от оспы. К тому же вспышки родственных вирусов (например, оспы обезьян) показывают, что вакцины и химиотерапия против этой болезни по-прежнему нужны.

Что лекарство появилось именно в Новосибирске, неслучайно. Безусловно, тут работают сильные химики и биологи, и это нужно признать. Но есть и ещё одна причина: во всём мире только два места, где ВОЗ разрешает держать вирус натуральной оспы. Одно из них находится за рубежом, это Центры по контролю и профилактике заболеваний в американской Атланте. Второе, где живой вирус содержится под замком, – тот самый "Вектор" под Новосибирском. Когда учёные разрабатывают препараты, они сначала проверяют их на "младших братьях" натуральной оспы, ортопоксвирусах.

– Стартовые эксперименты ведутся на простых, не очень патогенных вирусах. Это оспа коров, оспа мышей, вирус осповакцины. Вначале проводятся эксперименты: действуют ли наши вещества на заражённых этими вирусами клетках. Затем согласовываются с комитетом ВОЗ эксперименты на клетках, заражённых уже вирусом натуральной оспы. После того как это было успешно пройдено, проводятся эксперименты на животных, в том числе – с использованием приматов, – объяснил Евгений Суслов.

Обычно после создания препарата учёные зовут добровольцев на финальную проверку. Так, к примеру, испытывали вакцины от ковида. Но с натуральной оспой наука на такой шаг не решится. Клинические испытания такого рода препаратов на людях не проводят. Зато средство проверяют на токсичность, то есть смотрят, влияет ли оно на организм здоровых людей. После этого его можно запускать в производство.

Евгений Суслов отметил, что препарат уже прошёл государственную регистрацию. Также он выразил надежду, что в ближайшее время удастся получить разрешение и площадки, на которых можно будет его выпускать и отдавать в стратегические запасы страны. По его словам, выпуск планируется организовать на базе их института.