О необычном случае рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в своих соцсетях. По его данным, 57-летний кемеровчанин почти три часа терпел давящую боль за грудиной и только после этого позвонил в скорую помощь по номеру 103.

Реанимационная бригада Кузбасской клинической станции скорой медицинской помощи имени Н. М. Годлевской приехала через десять минут. Медики диагностировали острый инфаркт миокарда и начали транспортировку пациента на носилках.

Однако, когда до машины "скорой" оставалось всего несколько метров, сердце мужчины остановилось. У него развилась фибрилляция желудочков – опасное нарушение сердечного ритма.

– Реанимация началась прямо в подъезде: бригада провела сердечно-лёгочную реанимацию с дефибриллятором. Через три минуты мужчина пришёл в себя, – рассказал Андрей Тарасов.

После этого пациента экстренно доставили в Кузбасский кардиологический диспансер имени академика Л. С. Барбараша. Обследование показало, что передняя нисходящая артерия – один из главных сосудов, снабжающих сердце кровью, – была закупорена. Врачи установили два стента и восстановили кровоток.

После 40 часов в реанимации мужчину перевели в палату интенсивной терапии. Сейчас он уже находится дома. Ему предстоит внимательно следить за состоянием здоровья и принимать назначенные препараты.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в кузбасском городе потребовались срочные операции детям, которые проглотили магниты.