Проглотил на спор: в Кузбассе детям резали животы из-за магнитов в кишечнике

Врачи Прокопьевской городской больницы спасли двух детей, проглотивших магниты, сообщает в пятницу министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

– 12-летний мальчик проглотил шарики на спор, среди них был магнит. Это привело к склеиванию петель кишечника и перфорации с перитонитом. Потребовалась открытая операция, – сказал министр.

В другом случае 11-летняя девочка собирала украшение из магнитиков, вцепилась в них зубами в попытке разъединить и случайно заглотила. Врачи два дня наблюдали за школьницей в надежде, что инородные тела выйдут сами. Однако рентген показал, что магниты намертво застряли в верхнем отделе кишечника, что грозило прорывом стенки. К счастью, много резать не пришлось: врачи обошлись эндоскопической операцией.

Министр призывает кузбассовцев объяснить детям, что глотать всё подряд нельзя.