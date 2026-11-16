Яхты, вертолёты и чёрная икра в СИЗО: как жила верхушка больницы в Петербурге, похитившая 1,7 млрд

Элитная недвижимость за сотни миллионов, личные водители, повара, горничные, путешествия на яхтах и даже поездки в Антарктиду. Так, по версии следствия, жила верхушка городской больницы № 20 в Санкт-Петербурге, которую обвиняют в хищении почти 1,7 млрд рублей.

Подробности громкого уголовного дела в интервью "КП-Петербург" раскрыла руководитель следственной группы, старший следователь по особо важным делам 6-го отдела Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подполковник юстиции Софья Чулкова.

По данным следствия, схема действовала не менее восьми лет – с 2016 года по октябрь 2024-го. Руководство больницы фиктивно оформляло на работу родственников и знакомых. Всего в списке оказалось 71 человек. Среди них числились уборщицы, операторы ЭВМ и водители, которые фактически не выполняли свои обязанности. При этом некоторые получали за фиктивное трудоустройство огромные зарплаты – до миллиона рублей в месяц.

В центре схемы, по версии следствия, находилась главврач. Вместе с ней обвиняемыми стали её заместители: экономист, главный бухгалтер, главный юрисконсульт и начальник отдела кадров.

Как рассказала Софья Чулкова, первоначально ущерб оценивали более чем в 100 млн рублей. Однако по мере расследования сумма выросла почти до 1,7 млрд. 1 октября 2024 года следователи провели 40 обысков в Петербурге, Ленинградской области и Москве. Сейчас по делу проходят 23 обвиняемых. Уголовное дело объёмом 130 томов передали в суд. На имущество фигурантов наложили арест на сумму около 2,2 млрд рублей.

По словам руководителя следственной группы, похищенные деньги тратили преимущественно на роскошь. Обвиняемые покупали дорогую недвижимость в Петербурге, в том числе квартиры в клубном доме "Фонтанка, 76", где стоимость жилья достигает 250 млн рублей. Четверо фигурантов приобрели там квартиры и стали соседями.

У экономиста, как выяснили следователи, также были апартаменты в небоскрёбе "Нева" в Москва-Сити, а на её племянника оформили коттедж в Ленинградской области. Кроме того, у неё обнаружили две квартиры в Объединённых Арабских Эмиратах. Среди автомобилей – Mercedes-Benz GLS-класса стоимостью до 25 млн рублей и Range Rover Sport.

Не менее впечатляющими оказались траты на путешествия. Некоторые фигуранты, числившиеся сотрудниками больницы, провели за пределами России более 900 дней. Они отдыхали на Мальдивах, в ЮАР, Мексике, США, ОАЭ, Греции и других странах. Один из маршрутов включал даже Антарктиду. Для поездок арендовали яхты и вертолёты.

– Мне запомнился очень циничный момент – при прослушивании телефонных разговоров мы узнали, что один из фигурантов в ходе разговора сообщил, что ему некуда деть мешок денег: "Можно отдать тебе на хранение, пока я в отпуске"? – рассказала сотрудница МВД.

Отдельно следователь рассказала о быте экономиста. По её словам, у женщины были собственные водитель, повара, горничные и няня для ребёнка. Она также организовала элитный клуб для состоятельных людей, называла себя экспертом по этикету, финансам и психологии международного уровня.

Впрочем, роскошная жизнь не закончилась даже после задержания. Софья Чулкова рассказала, что женщина провела в СИЗО 18 месяцев, после чего суд отправил её под домашний арест. При этом следователи обнаружили записи о передачах, которые ей приносили в изолятор. Среди продуктов значилась и чёрная икра.

В зависимости от роли фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По делу провели более 85 экспертиз и допросили свыше 80 свидетелей. Теперь материалы предстоит рассмотреть суду.