Шесть человек погибли в 45 ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

С 9 по 15 ноября сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса пресекли 4 488 нарушений правил дорожного движения: 375 – среди пешеходов, 4 113 – среди водителей.
- 151 водитель отстранён от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;
- 211 – попались на езде без прав;
- 165 – выехали на встречную полосу там, где это запрещено;
- 145 – нарушили правила перевозки детей;
- 218 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;
- 124 – нарушили правила проезда перекрёстков;
- 115 – проехали на запрещающий сигнал светофора;
- 321 – не пропустил пешехода.
Произошло 45 аварий, в которых 6 человек погибли, 53 травмированы.
Студенты Сибирского политехнического техникума посетили Музей Госавтоинспекции Кузбасса, где познакомились с историей ведомства: увидели уникальные ретро-автомобили, образцы старинной специальной техники, форму инспекторов разных лет, а также редкие архивные фотографии и документы.
Далее полицейские пригласили студентов в Отдел ГАИ Кемерово. В ходе визита действующие офицеры ведомства провели для гостей подробную беседу, охватившую все ключевые направления современной Госавтоинспекции.
Такие встречи помогают студентам не только лично познакомиться с полицейскими, которые обеспечивают безопасность граждан, но и определиться с выбором будущей профессии.
Автоинспекторы с помощью системы "Паутина" продолжают выявлять нарушителей, которые уклоняются от оплаты штрафов. Совместные с судебными приставами рейды прошли во всех районах Новокузнецка.
В Центральном районе выявлен автомобиль "Лада 2114", принадлежащий девушке. За рулём сидел мужчина, который утверждал, что у него нет денег на штрафы. Выяснилось, что мужчина тоже накопил долги по штрафам на сумму более 230 000 рублей. У должника накопилось 25 просроченных штрафов, в том числе за превышение скорости, перевозку ребёнка в нарушение Правил, а также непредоставление преимущества пешеходу.
На мужчину полицейские составили 25 протоколов. Нарушитель доставлен в отдел полиции "Левобережный" для дальнейшего разбирательства.
На 241-м км автодороги Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов.
Оказалось, что у водителя нет прав и страховки, машина не зарегистрирована. Мужчина пояснил, что следовал из Калтана в Новокузнецк для постановки автомобиля на учёт, однако это не освобождает от ответственности. Более того, в сентябре автомобилиста уже привлекали к ответственности за езду без прав и страховки.
На кузбассовца составлены новые административные протоколы, штраф по ним может составить 20 000 рублей.
Полицейские остановили для проверки документов автомобиль Changan и почуяли от 50-летнего водителя запах алкоголя. При этом у мужчины не было прав.
Результаты освидетельствования составили 1,411 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что значительно превышает допустимую норму.
На кузбассовца составлен протокол об управлении в состоянии опьянения лицом без прав. Нарушителя арестовали на 10 суток, иномарку поместили на спецстоянку.
Врио начальника Госавтоинспекции Яйского округа объяснил детям, что ночью глаз не способен вовремя распознать человека в тёмной одежде. При ближнем свете фар пешеход без световозвращающих элементов становится заметен водителю лишь за 25–30 метров. А светоотражатели увеличивают это расстояние до 150–200 метров.
Детсадовцы сами изготовили "Светоотражатели", а инспекторы показали малышам светоотражающий жилет. Также напомнили, что одного светоотражателя на сумке недостаточно: лучше носить их ещё на рукавах и поясе, чтобы быть заметными с любой стороны.