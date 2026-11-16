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Шесть человек погибли в 45 ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

С 9 по 15 ноября сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса пресекли 4 488 нарушений правил дорожного движения: 375 – среди пешеходов, 4 113 – среди водителей.

  • 151 водитель отстранён от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;
  • 211 – попались на езде без прав;
  • 165 – выехали на встречную полосу там, где это запрещено;
  • 145 – нарушили правила перевозки детей;
  • 218 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;
  • 124 – нарушили правила проезда перекрёстков;
  • 115 – проехали на запрещающий сигнал светофора;
  • 321 – не пропустил пешехода.

Произошло 45 аварий, в которых 6 человек погибли, 53 травмированы.

Госавтоинспекторы встретились со студентами, обучающимися по направлению «Правоохранительная деятельность»

Студенты Сибирского политехнического техникума посетили Музей Госавтоинспекции Кузбасса, где познакомились с историей ведомства: увидели уникальные ретро-автомобили, образцы старинной специальной техники, форму инспекторов разных лет, а также редкие архивные фотографии и документы.

Далее полицейские пригласили студентов в Отдел ГАИ Кемерово. В ходе визита действующие офицеры ведомства провели для гостей подробную беседу, охватившую все ключевые направления современной Госавтоинспекции.

Такие встречи помогают студентам не только лично познакомиться с полицейскими, которые обеспечивают безопасность граждан, но и определиться с выбором будущей профессии.

Госавтоинспекторы Новокузнецка провели рейд по неплательщикам штрафов

Автоинспекторы с помощью системы "Паутина" продолжают выявлять нарушителей, которые уклоняются от оплаты штрафов. Совместные с судебными приставами рейды прошли во всех районах Новокузнецка.

В Центральном районе выявлен автомобиль "Лада 2114", принадлежащий девушке. За рулём сидел мужчина, который утверждал, что у него нет денег на штрафы. Выяснилось, что мужчина тоже накопил долги по штрафам на сумму более 230 000 рублей. У должника накопилось 25 просроченных штрафов, в том числе за превышение скорости, перевозку ребёнка в нарушение Правил, а также непредоставление преимущества пешеходу.

На мужчину полицейские составили 25 протоколов. Нарушитель доставлен в отдел полиции "Левобережный" для дальнейшего разбирательства.

В Новокузнецком округе задержан злостный нарушитель

На 241-м км автодороги Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов.

Оказалось, что у водителя нет прав и страховки, машина не зарегистрирована. Мужчина пояснил, что следовал из Калтана в Новокузнецк для постановки автомобиля на учёт, однако это не освобождает от ответственности. Более того, в сентябре автомобилиста уже привлекали к ответственности за езду без прав и страховки.

На кузбассовца составлены новые административные протоколы, штраф по ним может составить 20 000 рублей.

В Ленинск-Кузнецком округе отстранили от управления нетрезвого автомобилиста

Полицейские остановили для проверки документов автомобиль Changan и почуяли от 50-летнего водителя запах алкоголя. При этом у мужчины не было прав.

Результаты освидетельствования составили 1,411 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что значительно превышает допустимую норму.

На кузбассовца составлен протокол об управлении в состоянии опьянения лицом без прав. Нарушителя арестовали на 10 суток, иномарку поместили на спецстоянку.

Госавтоинспекторы Яйского округа в рамках акции "Засветись!" провели урок безопасности в детсаду "Кораблик"

Врио начальника Госавтоинспекции Яйского округа объяснил детям, что ночью глаз не способен вовремя распознать человека в тёмной одежде. При ближнем свете фар пешеход без световозвращающих элементов становится заметен водителю лишь за 25–30 метров. А светоотражатели увеличивают это расстояние до 150–200 метров.

Детсадовцы сами изготовили "Светоотражатели", а инспекторы показали малышам светоотражающий жилет. Также напомнили, что одного светоотражателя на сумке недостаточно: лучше носить их ещё на рукавах и поясе, чтобы быть заметными с любой стороны.

Фото\Видео: Госавтоинспекция Кузбасса
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
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