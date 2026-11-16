Шесть человек погибли в 45 ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

Студенты Сибирского политехнического техникума посетили Музей Госавтоинспекции Кузбасса, где познакомились с историей ведомства: увидели уникальные ретро-автомобили, образцы старинной специальной техники, форму инспекторов разных лет, а также редкие архивные фотографии и документы.

Далее полицейские пригласили студентов в Отдел ГАИ Кемерово. В ходе визита действующие офицеры ведомства провели для гостей подробную беседу, охватившую все ключевые направления современной Госавтоинспекции.

Такие встречи помогают студентам не только лично познакомиться с полицейскими, которые обеспечивают безопасность граждан, но и определиться с выбором будущей профессии.