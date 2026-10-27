Звонок, перевод и пропажа: как новокузнечанка вернула свои 95 тысяч

Прошло почти 2 года: как сложилась жизнь изувеченного мальчика из Прокопьевска и что с отчимом-наркоманом

В ноябре позапрошлого года прогремела на всю страну душераздирающая история прокопьевского мальчика, которого отчим-изверг калечил и морил голодом. Редакция VSE42.Ru узнала, что сейчас происходит с ребёнком и взрослыми-чудовищами.