Звонок, перевод и пропажа: как новокузнечанка вернула свои 95 тысяч

В Новокузнецке 77-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Но на этом история не закончилась – за пенсионерку вступилась прокуратура.
Прокуратура Куйбышевского района Новокузнецка в суде потребовала вернуть пенсионерке похищенные деньги. Как сообщает прокуратура Кемеровской области – Кузбасса, в ведомство обратилась 77-летняя местная жительница с просьбой о помощи.
В 2024 году пенсионерка пострадала от телефонных мошенников.
– Злоумышленники обманом убедили женщину перевести 95 тыс. рублей на указанный ими счет, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.
В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции выяснили: владелец банковского счёта – земляк потерпевшей, 21-летний дроппер, который живёт в Топкинском районе. Прокурор в интересах пенсионерки обратился в суд с иском о взыскании с мужчины суммы неосновательного обогащения.
Суд заявленные требования удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.