В Кузбассе продлили режим НМУ – дышать на улице опасно

Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Кемерове и на других территориях ещё на сутки, до 18:00 вторника, сказано на сайте областного министерства природных ресурсов и экологии.
– До 18 часов 17 ноября на территории городских и сельских поселений Кузбасса и г. Кемерово сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, – сказали в ведомстве.
Исключение – Анжеро-Судженск, Тайга, Яшкинский, Ижморский, Мариинский, Тяжинский и Тисульский округа.
Гражданам советуют:
- Не проветривать помещения;
- не заниматься спортом и физическим трудом на улице;
- избегать длительного нахождения на улице, особенно детям и беременным;
- больше пить – минеральную воду, зелёный чай, морсы, другие безалкогольные напитки;
- лицам с болезнями лёгких и сердца – проконсультироваться с врачом;
- при возвращении домой – умыться, прополоскать горло и промыть нос;
- отказаться от личного автомобиля, пользоваться общественным транспортом.
Напомним, режим "чёрного неба" ввели в Кузбассе вечером в пятницу, 13 ноября, и с того дня несколько раз продлевали.