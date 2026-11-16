Происшествия

В Кузбассе продлили режим НМУ – дышать на улице опасно

Зловещее "чёрное небо" задержалось в Кузбассе, особый режим снова продлили.

Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Кемерове и на других территориях ещё на сутки, до 18:00 вторника, сказано на сайте областного министерства природных ресурсов и экологии.

– До 18 часов 17 ноября на территории городских и сельских поселений Кузбасса и г. Кемерово сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, – сказали в ведомстве.

Исключение – Анжеро-Судженск, Тайга, Яшкинский, Ижморский, Мариинский, Тяжинский и Тисульский округа.

Гражданам советуют:

  • Не проветривать помещения;
  • не заниматься спортом и физическим трудом на улице;
  • избегать длительного нахождения на улице, особенно детям и беременным;
  • больше пить – минеральную воду, зелёный чай, морсы, другие безалкогольные напитки;
  • лицам с болезнями лёгких и сердца – проконсультироваться с врачом;
  • при возвращении домой – умыться, прополоскать горло и промыть нос;
  • отказаться от личного автомобиля, пользоваться общественным транспортом.

Напомним, режим "чёрного неба" ввели в Кузбассе вечером в пятницу, 13 ноября, и с того дня несколько раз продлевали.

Фото: VSE42.Ru
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
 Кемерово  Кузбасс  нму  новости кемерова  новости кузбасса  опасность  чёрное небо Облако тегов