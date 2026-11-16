Эскалатор зажевал руку: в кемеровской "Лапландии" произошло страшное с ребёнком

Происшествие случилось в октябре 2026 года в кемеровской "Лапландии". Женщина находилась в торговом центре вместе с дочерью. Когда они поднимались на эскалаторе, ребёнок оступился и упал. Рука девочки оказалась зажата между движущимся поручнем и металлическими ступенями – в зоне зазора.

Ребёнку удалось выдернуть руку, однако она получила травму.

– Ребёнок выдернул руку из щели, сильно плакал, кричал. Из руки обильно шло кровотечение. Травма зафиксирована в медицинском учреждении, – сообщает объединённый пресс-центр судов Кузбасса.

В иске также говорится, что администрация торгового центра не отреагировала должным образом на случившееся: эскалатор не остановили после падения ребёнка, не помогли вызвать скорую помощь и не приняли мер для оказания первой помощи.

Законный представитель направлял администрации ТРЦ досудебную претензию с требованием компенсировать моральный вред, однако её оставили без удовлетворения.

Центральный районный суд Кемерова принял иск к производству и назначил подготовку дела к судебному разбирательству.

Напомним, ранее стало известно, что легендарный торговый центр Кемерова продают за 2 млрд.