Убийственный лёд: в Кузбассе погиб ещё один рыбак

В Кузбассе за ноябрь погибли уже два рыбака из-за тонкого льда. Как сообщает администрация Тайги в понедельник, 16 ноября, трагедии произошли около Мариинска и Яи.

Так, 6 ноября в Мариинском округе во время ловли рыбы на карьере за деревней Раевка провалился под лёд и утонул мужчина 1977 г.р., а 8 ноября в Яйском округе на озере "Божье" у деревни Емельяновка погиб мужчина 1961 г.р.

– Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей, – резюмирует мэрия.

Кузбассовцев призывают дождаться, когда на улице похолодает и лёд станет толстым.

Ранее сообщалось о гибели рыбака в Емельяновке – тело мужчины искали двое суток.