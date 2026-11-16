Кемеровские священники окропили машины автошкол святой водой – зачем

В третье воскресенье ноября – в день памяти жертв ДТП – кемеровские батюшки окропили святой водой машины местных автошкол и стражей порядка.

– Акция стартовала на площади Летнего вокзала: отсюда колонна участников прошла по центральным улицам и завершила маршрут у Знаменского кафедрального собора, – сообщает ГИБДД Кузбасса.

Участники выстроили автомобили перед собором в качестве символического жеста, чтобы напомнить о цене спешки на дороге. Батюшки совершили молебен в память о погибших на проезжей части в Кемерове, потом провели минуту молчания и запустили в небо чёрные шары – знак скорби.

Ситуация довольно серьёзная. Как уточнили сайту VSE42.Ru в ГИБДД Кемерова, с начала года в кузбасской столице погибли в ДТП 24 человека. Причём за аналогичный период прошлого года жертв было 16 – произошёл заметный рост.