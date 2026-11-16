В Кузбассе мужчина устроил безумную "проверку" магазина в 5 утра – подробности

Инцидент произошёл в минувшую субботу около пяти часов утра в Мариинске. Мужчина зашёл в круглосуточный магазин торговой сети за спичками и сигаретами.

– Находясь в торговом зале, неожиданно для находившихся там работников он начал передвигать стеллаж с товарами и пытался пройти в подсобные помещения магазина, – сообщает Мариинский городской суд.

При этом он грубо выражался в адрес сотрудников, которые пытались его остановить. Работникам удалось выпроводить дебошира из помещения. Прибывшие правоохранители его задержали.

Позже кузбассовец объяснил своё поведение тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и решил проверить эвакуационные выходы магазина, которые находились в подсобке. По его мнению, персонал не должен был мешать ему проводить такую "проверку".

– В это время я получил физическую и психическую травму от сотрудников магазина… Прошу принять меры, – рассказал мариинец в своём объяснении.

В итоге суд признал 39-летнего жителя Мариинска виновным в мелком хулиганстве. В качестве наказания ему назначили трое суток административного ареста.

Напомним, ранее в Кузбассе загорелся магазин – последствия оказались масштабными.