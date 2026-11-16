Происшествия

В Кузбассе загорелся магазин – последствия масштабны

Минувшей ночью в кузбасском городе загорелось нежилое здание. Огонь невероятно сильно разгорелся.

Незадолго до минувшей полуночи в Ленинске-Кузнецком на улице Топкинской воспламенился строительный магазин, сообщает областное МЧС.

Тушить объект поехали 42 огнеборца на 13 единицах техники.

– На момент прибытия первых подразделений горели утеплитель крыши и внутренние помещения здания по всей площади, – сказали в ведомстве.

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В 00:58 возгорание локализовали, в 2:03 ликвидровали открытое горение на площади 1000 кв. метров. Никто не погиб и не пострадал.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
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