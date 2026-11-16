В Кузбассе загорелся магазин – последствия масштабны

Незадолго до минувшей полуночи в Ленинске-Кузнецком на улице Топкинской воспламенился строительный магазин, сообщает областное МЧС.
Тушить объект поехали 42 огнеборца на 13 единицах техники.
– На момент прибытия первых подразделений горели утеплитель крыши и внутренние помещения здания по всей площади, – сказали в ведомстве.
В 00:58 возгорание локализовали, в 2:03 ликвидровали открытое горение на площади 1000 кв. метров. Никто не погиб и не пострадал.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области