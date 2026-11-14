Опасные явления задержатся: в Кузбассе продлили особый режим

На территории Кузбасса продлили режим "чёрного неба".

– На территории городских и сельских поселений Кемеровской области – Кузбасса и городе Кемерово прогноз неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, продлен до 18:00 15 ноября 2026 года, – сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Исключение составляют Анжеро-Судженский и Тайгинский городские округа, Яшкинский, Яйский, Ижморский, Мариинский, Тяжинский и Тисульский муниципальные округа.

Доцент кафедры производственного менеджмента КузГТУ Татьяна Галанина объяснила, какие погодные условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Среди основных факторов – слабый ветер или штиль, температурная инверсия, отсутствие осадков и особенности рельефа.

При слабом ветре загрязнения от автомобилей, частных печей, котельных и промышленных предприятий задерживаются рядом с источниками выбросов. Температурная инверсия препятствует движению воздуха вверх, а устойчивая атмосфера мешает его перемешиванию. Дождь и снег, в свою очередь, способны удалять из воздуха часть пыли и некоторых загрязняющих веществ.

По словам эксперта, особенно неблагоприятная ситуация складывается, когда одновременно устанавливаются безветренная погода, температурная инверсия и устойчивое состояние атмосферы.

– При наличии значительных выбросов это создаёт условия для ухудшения качества воздуха, – уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее режим "чёрного неба" вводили в Кузбассе до сегодняшнего вечера.