Новый год 2027: какие цвета и формы ногтей будут в моде

Новый год не за горами, и многие уже задумываются о праздничном образе. Важно уделить внимание не только наряду, но и маникюру. Но неактуальные цвет и форма ногтей могут испортить впечатление. Как рассказала URA.RU владелица местного топ-салона, в этом сезоне есть четкие тренды и антитренды.

По словам эксперта, главный тренд зимы – золотой цвет. Он олицетворяет огненную стихию 2027 года. Это может быть зеркальная золотая втирка, светоотражающие блестки или цвет шампанского. Такой маникюр уместен, даже если все ногти будут блестящими. Также в моде блестящий френч на нюдовой основе, близкой к цвету кожи.

Символ 2027 года – Красная Огненная коза, поэтому в топе и красный цвет. Классический красный и все его более темные оттенки. В целом на этот Новый год актуальны более темные тона зеленого, синего и бордового, а также золото.

А вот украшения камнями и стразами сейчас не в моде. Их можно использовать, но любые украшения должны быть мелкими, однотонными и только на одном ногте. Если хочется страз на всех ногтях, то уместно по одному небольшому на каждом.

Что касается длины и формы, эксперт советует короткие или средние ногти. Экстра-длина сейчас неактуальна. Даже если ногти очень длинные, лучше использовать нюдовые оттенки лака – бежево-кофейные или однотонные, без дизайна и декора.

Форма "квадрат" – одна из самых популярных. Такие ногти можно покрывать украшениями, блестками и любым цветом. "Длинный квадрат" носить можно, но он не очень удобен. Такая форма – редкость, и покрывать ее лучше нюдовыми оттенками с минимальным дизайном.

Набирает популярность форма "квадрат скво". Она повторяет параллели квадрата, но с закруглением на торце. Это удобная и утонченная форма для тех, кто любит длину, но не любит углы. Она хорошо смотрится как с длинными, так и с короткими ногтями.

Еще один вариант – японский маникюр. По словам специалиста, это хорошая альтернатива обычному лаку. Для него используются пудры и полировщик. Это красиво, экологично и натурально, но недолговечно – держится он всего 1–2 недели. Кроме того, такой маникюр смотрится красиво только на ровной пластине и требует большего ухода: кутикула без покрытия быстрее изнашивается. В итоге раз в полторы недели нужно делать маникюр, а каждые три дня подпиливать длину и придавать форму.