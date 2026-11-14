Регулярно сбивают пешеходов: в Кемерове показали опаснейшую дорогу – соцсети

В посёлке Комиссарово на улице Центральной регулярно происходят ДТП и сбивают пешеходов. Об этом рассказала подписчица телеграм-канала "Инцидент Кемерово".

По её словам, ДТП здесь происходят практически каждую неделю, а водители регулярно нарушают правила возле пешеходных переходов. Особенно опасным участком женщина назвала район остановки "пер. Заречный".

– Как утверждает женщина, автомобилисты не пропускают пешеходов, пересекают сплошную линию и обгоняют машины прямо на переходе. Аварии также регулярно происходят на переулке Заречном и улице Морозной, – пишет канал.

Подписчица напоминает, что около десяти лет назад, после капитального ремонта дороги, на улице Центральной убрали лежачие полицейские и ограничения скорости перед пешеходными переходами. Попытки добиться их возвращения, по её словам, пока не дали результата: обращения жителей перенаправляют из одной инстанции в другую.

Сейчас комплекс фотовидеофиксации установлен только на одном из участков улицы. Он контролирует скорость автомобилей и соблюдение правил проезда пешеходных переходов. Однако остальные опасные места, в том числе переход возле остановки "пер. Заречный", такого контроля не имеют.

Жительница просит администрацию обратить внимание на ситуацию и установить дополнительные камеры.

Отмечается, что последнее ДТП на проблемном участке случилось 13 ноября – запись с места происшествия также опубликовали в канале.

Напомним, ранее стало известно, что в Кузбассе с начала месяца сбили десятки пешеходов.