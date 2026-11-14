Кудри превращаются в лохматый веник? Парикмахер раскрыла роковую ошибку миллионов женщин

Мечтаете о красивых очерченных кудрях, а вместо них на голове появляется пушистое облако? Возможно, дело не в структуре волос, а в неправильном уходе. Профессиональный парикмахер-стилист Анастасия Окулова рассказала журналисту VSE42.RU, что такое кудрявый метод, кому он подходит и какие правила помогут подчеркнуть естественный завиток.

Что такое кудрявый метод?

По словам эксперта, это целая система ухода, предназначенная для волос с вьющейся структурой. При этом неважно, насколько сильно закручиваются пряди: завиток может быть выраженным от природы или едва заметным. Главная задача метода – сохранить его форму, обеспечить волосам необходимое увлажнение и сделать локоны более очерченными.

Особое внимание в таком уходе уделяется выбору косметики. Как объяснила Анастасия Окулова, для вьющихся волос важно подбирать средства, которые не пересушивают их и помогают сохранить естественную форму. У некоторых брендов есть отдельные линейки средств для обладательниц кудряшек.

– В неё входят бессульфатный шампунь, глубокое увлажнение, питательная маска и несмываемый крем-гель, – объяснила стилист.

По словам эксперта, именно бессульфатный шампунь мягко воздействует на вьющийся волос, который по своей структуре очень сухой и пористый. Это позволяет сохранить завиток.

Также важно питание. Для этого используют маску, которую обильно наносят на волосы и оставляют на некоторое время. Она помогает насытить пряди необходимыми минералами и полезными компонентами.

А чтобы завиток стал более выраженным, после мытья применяют несмываемый крем-гель или спрей с морской солью. Эти средства помогают сформировать и подчеркнуть естественную форму локонов.

Как повторить уход дома?

Сам процесс состоит из нескольких последовательных этапов. Сначала волосы необходимо аккуратно промыть шампунем. Затем нанести достаточное количество питательной маски, дать ей подействовать и тщательно смыть.

После этого на волосы наносят крем-гель, который помогает сформировать завиток. Лишнюю влагу убирают с помощью полотенца, не растирая пряди.

На следующем этапе несмываемый крем-гель наносят ещё раз. Волосы тщательно прочёсывают, а затем руками формируют локоны сжимающими движениями, чтобы подчеркнуть их естественную форму.

Завершающий этап – сушка. Волосам можно дать высохнуть самостоятельно или воспользоваться феном с диффузором. Такая насадка помогает сохранить сформированные завитки во время сушки.

Главный совет парикмахера

У кудрявого метода есть важное правило, на которое отдельно обратила внимание эксперт: не расчёсывать волосы в сухом виде. По словам Анастасии Окуловой, это помогает избежать лишней пушистости и сохранить форму локонов.

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