"Кровь не останавливается": в Кузбассе бездомные псы устроили жуткое нападение

В Анжеро-Судженске на девочку и её маленького питомца напали бродячие собаки во время прогулки. Ребёнок и домашнее животное получили травмы. Фото опубликовали в соцсетях.
О случившемся рассказала подписчица телеграм-канала "Инцидент Кузбасс". По её словам, всё произошло 12 ноября в районе Стекольного в Анжеро-Судженске. Её дочь гуляла со своей маленькой собакой, когда на них набросились бродячие псы. Сообщается, что ребёнку поцарапали и прокусили ногу, а также порвали штаны.
– После этого алабай, который ходит по Стекольного (и уже не одну собаку мелких пород загрыз), накинулся на нашу собаку, покусал, – написала автор обращения.
По данным канала, собаку удалось отбить, однако она получила тяжёлые травмы. Семья успела доставить питомца в больницу, сейчас он проходит лечение. Женщина также поделилась фотографией после посещения ветеринаров и рассказала о состоянии животного.
– Откусил полпопы, кровь не останавливается. Ждём. Надеемся, что всё будет хорошо, – сообщила она.
По словам подписчицы, лечение обходится семье дорого. Кроме того, девочка пережила не только физическую, но и психологическую травму. Теперь женщина опасается отпускать ребёнка гулять возле дома.
– У меня ВОПРОС: кто за это должен отвечать? Почему наши дети должны бояться гулять, ходить в школу, просто резвиться около дома? Ходит алабай и ещё собаки. Фото имеется, и кто заплатит за лечение дочери и собаки? – задалась вопросом женщина.
Напомним, ранее стало известно, что в другом городе Кузбасса бродячая собака покалечила девочку – мэрия выплатила компенсацию.