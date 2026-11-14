"Кровь не останавливается": в Кузбассе бездомные псы устроили жуткое нападение

О случившемся рассказала подписчица телеграм-канала "Инцидент Кузбасс". По её словам, всё произошло 12 ноября в районе Стекольного в Анжеро-Судженске. Её дочь гуляла со своей маленькой собакой, когда на них набросились бродячие псы. Сообщается, что ребёнку поцарапали и прокусили ногу, а также порвали штаны.

– После этого алабай, который ходит по Стекольного (и уже не одну собаку мелких пород загрыз), накинулся на нашу собаку, покусал, – написала автор обращения.

По данным канала, собаку удалось отбить, однако она получила тяжёлые травмы. Семья успела доставить питомца в больницу, сейчас он проходит лечение. Женщина также поделилась фотографией после посещения ветеринаров и рассказала о состоянии животного.

– Откусил полпопы, кровь не останавливается. Ждём. Надеемся, что всё будет хорошо, – сообщила она.

По словам подписчицы, лечение обходится семье дорого. Кроме того, девочка пережила не только физическую, но и психологическую травму. Теперь женщина опасается отпускать ребёнка гулять возле дома.

– У меня ВОПРОС: кто за это должен отвечать? Почему наши дети должны бояться гулять, ходить в школу, просто резвиться около дома? Ходит алабай и ещё собаки. Фото имеется, и кто заплатит за лечение дочери и собаки? – задалась вопросом женщина.

Напомним, ранее стало известно, что в другом городе Кузбасса бродячая собака покалечила девочку – мэрия выплатила компенсацию.