Поход в туалет сорвал планы двух кемеровчан и довёл их до суда – подробности

Два жителя областного центра решили вынести из супермаркета целый запас средств личной гигиены, но скрыться не успели.
Инцидент произошёл в августе 2026 года в Кемерове. Сотрудник одного из местных супермаркетов обратился в полицию и сообщил, что неизвестные пытались похитить 9 шампуней и 13 зубных паст. Сумма причиненного ущерба составила более 10 тысяч рублей.
Выяснилось, что в дневное время двое мужчин в возрасте 37 и 38 лет пришли в магазин и начали складывать в рюкзак средства личной гигиены.
– Обвиняемые хотели скрыться, однако перед выходом из магазина зашли в уборную, – сообщает полиция Кузбасса.
Тем временем охранник заметил происходящее и сообщил о попытке кражи правоохранителям. На место прибыли полицейские и росгвардейцы, которые задержали мужчин на выходе из супермаркета.
В отношении кемеровчан возбудили уголовное дело по статье о краже.
Сейчас расследование завершили, материалы направили в суд. Кузбассовцам грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Кузбассе мужчина совершил серию дерзких краж в комиссионных магазинах.