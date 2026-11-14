Поход в туалет сорвал планы двух кемеровчан и довёл их до суда – подробности

Инцидент произошёл в августе 2026 года в Кемерове. Сотрудник одного из местных супермаркетов обратился в полицию и сообщил, что неизвестные пытались похитить 9 шампуней и 13 зубных паст. Сумма причиненного ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что в дневное время двое мужчин в возрасте 37 и 38 лет пришли в магазин и начали складывать в рюкзак средства личной гигиены.

– Обвиняемые хотели скрыться, однако перед выходом из магазина зашли в уборную, – сообщает полиция Кузбасса.

Тем временем охранник заметил происходящее и сообщил о попытке кражи правоохранителям. На место прибыли полицейские и росгвардейцы, которые задержали мужчин на выходе из супермаркета.

В отношении кемеровчан возбудили уголовное дело по статье о краже.

Сейчас расследование завершили, материалы направили в суд. Кузбассовцам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кузбассе мужчина совершил серию дерзких краж в комиссионных магазинах.