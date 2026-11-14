В ХМАО женщина избила сотрудников ДПС в подъезде – чем все закончилось

Инцидент произошёл ночью 23 мая 2026 года в подъезде многоквартирного дома в первом микрорайоне Белоярского. По данным суда, женщина была пьяна и набросилась на сотрудников полиции.

Одному инспектору ДПС она нанесла удары ногой в грудь и рукой в живот. Второму досталось ещё больше: женщина ударила его не менее 10 раз в грудь и как минимум 8 раз толкнула в область груди и живота. При этом она оскорбляла полицейских и угрожала им.

Во время судебного разбирательства жительница Югры полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд учёл обстоятельства дела и личность женщины. Кроме того, ей отменили условное осуждение, назначенное ранее – 11 апреля 2024 года.

В итоге югорчанку признали виновной по двум эпизодам применения насилия в отношении представителей власти. По совокупности приговоров ей назначили четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Однако реальное исполнение наказания отсрочили до достижения её младшим ребёнком 14-летнего возраста, сообщает Ugra-news.ru.

Напомним, ранее в Кузбассе мужчина избил бабушку и набросился на силовиков.