Попался на коррупции: военкома из Кузбасса уволили по статье

Военного комиссара Юрги и Юргинского района Сергея Уфаева уволили из Министерства обороны России в связи с утратой доверия. Как указано в реестре, опубликованном в открытых источниках, соответствующее решение приняли 21 сентября 2026 года, а 5 ноября информация о бывшем военкоме появилась на официальном сайте Единой системы.

Основанием стало нарушение пункта 7.1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.

– <...> в связи с неприятием работником мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, – указано на сайте Госслужбы.

После увольнения Сергея Уфаева также внесли в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. В него попадают должностные лица, допустившие подобные нарушения на государственной или муниципальной службе.

При этом должность военного комиссара Юрги и Юргинского района, судя по информации на сайте городской администрации, уже занимает другой человек.

Напомним, ранее прокуратура поймала чиновницу из Кузбасса на коррупции.