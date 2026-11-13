Хлеб из будущего и мясо как цемент: чем на самом деле кормят школьников Кемерова

На встрече с руководством МАУ "Школьное питание" в Кемерове родители рассказали, что не устраивает их в школьных обедах.

Одна из мам пожаловалась на качество питания в школе № 90 на улице Космической, 31. По её словам, проблемы с хлебом и наггетсами появились ещё в начале первой четверти.

"Хлеб твёрдый, жёсткий, такое ощущение, что он засох, а его оживили по-новому. Я буквально во вторник была – и отвратительные наггетсы. Мясо сухое, не прожуёшь. А то, в чём оно находится, как будто цементом покрыто. И это не пережарка, на повара тут уже не свалишь", – рассказала родительница.

На претензии ответила директор МАУ "Школьное питание" Анастасия Панькова. Она уточнила, что блюдо, которое родители называют наггетсами, на самом деле куриные медальоны из белого мяса в панировке.

"Надо выехать и посмотреть, каким образом готовит 90-я школа данное блюдо и соблюдается ли технология. Потому что при правильном соблюдении технологии они должны быть хрустящими, но не такими, как вы описываете", – пояснила Анастасия Панькова.

Отдельно обсудили качество хлеба. По словам руководителя предприятия, его поставляет местный производитель, а жалобы находятся на постоянном контроле. При этом ранее возникали и весьма необычные ситуации.

"У нас были случаи, когда к нам хлеб залетал из будущего. Допустим, сегодня 12-е число, мы получаем хлеб, а он 13-го числа. То есть ещё не наступило завтра, а хлеб уже приехал", – рассказала Анастасия Панькова.

Она подчеркнула, что подобные факты документировали и передавали информацию в прокуратуру и Роспотребнадзор. Специалисты также выезжали на производство, проверяли ситуацию и принимали меры к поставщику.

Родителей попросили оперативно сообщать о подобных проблемах в чат контроля школьного питания. По словам Паньковой, это позволит быстрее реагировать на жалобы и устранять нарушения.