Туман и морозы идут на Кузбасс

В Кузбассе в ближайшие сутки возможно как сильное похолодание, так и туманы, следует из прогнозов синоптиков.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на субботу, 14 ноября, в Кемерове градусник покажет –1,–3°C, днём –1,+1°C. Преимущественно без осадков, а ветер почти полностью пропадёт.

В целом по региону ночью – 1,-6°C, а при прояснениях в северных районах и высокогорье до –11°C. Днём потеплеет до –4,+1°C.

Явления погоды будут разнообразны: в основном без осадков, но по северу возможен небольшой снег, в отдельных районах – туманы, изморозь. На дорогах сохранится гололедица.

Как объяснили сайту VSE42.Ru в метеоцентре, на погоду продолжает влиять антициклон, из-за которого на севере будет ясная и холодная погода. В тумане тоже нет ничего аномального.

– Туман сейчас появляется из-за высокой влажности и околонулевой температуры, ничего странного в этом нет, – сказала собеседница.

Напомним, синоптики признали, что ноябрь выдался в Кузбассе ненормальный.