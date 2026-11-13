В Кузбассе определённых специалистов заваливают деньгами – и это не айтишники

Арматурщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в Кузбассе среди рабочих и линейных профессий на Авито, сообщает платформа. Работодатели в среднем предлагали этим специалистам 157 000 рублей в месяц, что на 10% больше год к году.

Арматурщики занимаются установкой каркасов для бетонных конструкций. Такие навыки нужны при строительстве жилых, промышленных и инфраструктурных объектов.

На втором месте – каменщики. Им в среднем обещают 150 000 рублей в месяц (+51% за год). Они возводят стены и перегородки из кирпича и блоков.

Третью строчку рейтинга заняли бетонщики, которым готовы платить 120 000 рублей в месяц (+46% за год). Они укладывают и уплотняют бетонную смесь при возведении конструкций. На четвёртом и пятом местах – монтажники (118 905 рублей, +39%) и автожестянщики (115 000 рублей, +15%).

Напомним, по данным hh.ru, айтишникам теперь предлагают заметно меньше – около 70 тысяч рублей.