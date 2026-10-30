Кузбассовцы застряли в аэропортах: рейсы в Москву отменили

Утром 30 октября кузбассовцы, которые собирались в Москву, столкнулись с неприятным сюрпризом в аэропортах Кемерова и Новокузнецка. Рейсы начали отменять и переносить.

Судя по онлайн-табло, "Аэрофлот" снял с расписания два утренних вылета. В Кемерове не состоится рейс, запланированный на 10:00, а в Новокузнецке – на 8:05. Еще один борт этой же авиакомпании должен был вылететь из Кемерова в 6:50, но он до сих пор стоит на земле, а пассажиры продолжают ждать.

В Новокузнецке рейс S7 до столицы сдвинули с 9:00 на 15:05. Самолет еще не прилетел, его ожидают ближе к 13:50.

Причина всех этих изменений – закрытое небо над Москвой. Столичные аэропорты приостановили прием и отправку рейсов из-за атаки беспилотников. По данным Росавиации, самолеты временно не летают. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над городом сбили 59 дронов.