Полиция Кузбасса экстренно ищет стрелков после ЧП в Новокузнецке

В Новокузнецке 29 октября сразу два водителя автобусов обратились к правоохранителям. Они заявили о повреждении оконных стекол.

Как уточнили в ГУ МВД по Кузбассу, в первом случае пассажирский транспорт пострадал, когда проезжал в районе дома № 33 по улице Юбилейной. В салоне в этот момент находились шесть человек, но никто из них не пострадал.

Второй инцидент произошел чуть дальше – на улице Юбилейной возле дома № 37. Там повредили боковое стекло автобуса "Ютонг" местного предприятия. В момент происшествия в салоне находилось около 50 пассажиров, однако обошлось без жертв. На места оперативно выехали следственно-оперативные группы.

– В настоящее время сотрудники УМВД России по г. Новокузнецку проводят по данным фактам проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают характер повреждений, сумму причиненного ущерба, – говорится в сообщении.

Полицейские проводят поквартирные обходы и изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти очевидцев и установить причастных. Граждан, владеющих информацией, просят позвонить по телефону в Новокузнецке: 8-(3843)-32-03-02 или 02 (102 с мобильного). Кроме того, в дежурную часть ждут владельцев видеорегистраторов, которые проезжали по улице Юбилейной 29 октября с 09:30 до 13:00. Анонимность гарантируется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Новокузнецке за один день обстреляли сразу два автобуса "ПИТЕРАВТО". Как сообщает Национальная Транспортная Ассоциация, это только верхушка айсберга.