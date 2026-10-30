В Кузбассе обстреляли автобусы - что происходит

Самая напряженная ситуация сложилась на маршруте №87. Мишенью злоумышленников стал автобус-"гармошка" особо большой вместимости. За рулем в этот момент находился один из самых опытных водителей новокузнецкого филиала. В его биографии есть командование отделением службы спасения, и этот опыт помог ему сохранить хладнокровие в экстремальной ситуации.

По словам водителя, он выехал с конечной остановки в Абашево, в салоне было всего несколько человек. На улице Юбилейной, возле дома №33, он услышал громкий хлопок. Сначала вместе с кондуктором они решили, что кто-то из пассажиров уронил тяжелую вещь, но после остановки и осмотра салона обнаружили свежие отверстия в стеклах. Мужчина действовал по инструкции: вызвал полицию и сообщил диспетчеру. Пассажиров пришлось высадить, но обошлось без пострадавших.

Из-за происшествия рейсы приостановили. Выяснилось, что за два часа до этого на этом же участке дороги обстреляли еще один автобус "ПИТЕРАВТО" (бортовой номер 5937). Его также сняли с маршрута. После работы следственных групп обе машины отправили в ремонтный бокс. В итоге было отменено 9 рейсов, сотни пассажиров не смогли уехать, а сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

– Шестой рейс для меня всегда самый ответственный. С заводов после смены люди едут, иногда "гармошка" полная – больше 200 человек. Я чувствую ответственность за каждого, они надеются на меня, хотят вовремя добраться домой, – подчеркнул водитель.

В ходе разбирательства выяснились еще более тревожные детали. Другие водители рассказали, что в том же Орджоникидзевском районе обстреляли и другие автобусы: машину от ПАТП-1 и вахтовый Yutong с разбитым стеклом. Теперь полиции предстоит выяснить, кто и с какой целью открывает огонь по общественному транспорту.