Огонь съел 200 квадратов здания в Кузбассе: причины

В Прокопьевске ликвидировали крупный пожар в частном здании.
В Прокопьевске огнеборцы МЧС ликвидировали пожар в нежилом здании. Как сообщает ведомство, возгорание произошло на улице Гайдара в частном нежилом здании.
Прибывшие на место сотрудники МЧС сразу приступили к тушению. Они развернули силы и средства, организовали подачу воды и провели все необходимые работы. Благодаря слаженным действиям пожарных огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать.
В результате пожара огнем повреждено 210 квадратных метров здания. К тушению привлекались 21 специалист и 5 единиц техники МЧС России.
– Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации печи, – отметили в МЧС Кузбасса.
Спасатели напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять топящуюся печь без присмотра и регулярно проверять ее исправность. При пожаре нужно звонить по номерам 101 или 112.
Ранее VSE42.RU сообщал, что с началом отопительного сезона Кузбасс буквально захлестнули пожары из-за печей.