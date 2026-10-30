Огонь съел 200 квадратов здания в Кузбассе: причины

В Прокопьевске огнеборцы МЧС ликвидировали пожар в нежилом здании. Как сообщает ведомство, возгорание произошло на улице Гайдара в частном нежилом здании.

Прибывшие на место сотрудники МЧС сразу приступили к тушению. Они развернули силы и средства, организовали подачу воды и провели все необходимые работы. Благодаря слаженным действиям пожарных огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать.

В результате пожара огнем повреждено 210 квадратных метров здания. К тушению привлекались 21 специалист и 5 единиц техники МЧС России.

– Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации печи, – отметили в МЧС Кузбасса.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять топящуюся печь без присмотра и регулярно проверять ее исправность. При пожаре нужно звонить по номерам 101 или 112.

Ранее VSE42.RU сообщал, что с началом отопительного сезона Кузбасс буквально захлестнули пожары из-за печей.